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Мирра Андреева победила в челлендже по обматыванию ракеток, опередив Новака Джоковича

Мирра Андреева победила в челлендже по обматыванию ракеток, опередив Новака Джоковича
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Россиянка Мирра Андреева победила в челлендже по обматыванию ракеток, который устроили теннисисты перед началом соревнований в Брисбене (Австралия). Она справилась с заданием за семь секунд, опередив 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, занявшего второе место. Серб замотал ракетку за 9,8 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом челленджа в исполнении Джоковича.

Хардовый турнир категории WTA-500, в котором примет участие Мирра Андреева, пройдёт в Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Мужские соревнования серии ATP-250 состоятся в Брисбене с 30 декабря по 5 января.

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