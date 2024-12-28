Мирра Андреева победила в челлендже по обматыванию ракеток, опередив Новака Джоковича

Россиянка Мирра Андреева победила в челлендже по обматыванию ракеток, который устроили теннисисты перед началом соревнований в Брисбене (Австралия). Она справилась с заданием за семь секунд, опередив 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, занявшего второе место. Серб замотал ракетку за 9,8 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом челленджа в исполнении Джоковича.

Хардовый турнир категории WTA-500, в котором примет участие Мирра Андреева, пройдёт в Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Мужские соревнования серии ATP-250 состоятся в Брисбене с 30 декабря по 5 января.