Новак Джокович рассказал, когда договорился с Ником Кирьосом об участии в парном турнире

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём участии в парном разряде турнира в Брисбене в дуэте с австралийцем Ником Кирьосом.

«Это будет весело. Мы никогда не были командой, так что посмотрим. Мы написали друг другу и поговорили на Уимблдоне о возможности сыграть вместе, когда он вернётся на корт. Мы воспользовались этой первой возможностью в самом начале сезона», — сказал Джокович в эфире Tennis TV.

Хардовый турнир в Брисбене пройдёт с 30 декабря по 6 января. Кирьос и Джокович также сыграют там в одиночном разряде. Австралиец попал в основную сетку турнира благодаря защищённому рейтингу, серб будет первым сеяным соревнований.