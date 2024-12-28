Стефанос Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вывел Грецию в решающий матч United Cup

Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Греции 11-я ракетка мира Стефанос Циципас и испанский теннисист призёр Олимпийских игр в Токио Пабло Карреньо-Буста. Греческий теннисист обыграл своего соперника со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Циципас выполнил 12 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Карреньо-Бусты два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующий смешанный парный матч, между сборной Греции и командой Испании, будет решающим.