Стефанос Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вывел Грецию в решающий матч United Cup
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Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Греции 11-я ракетка мира Стефанос Циципас и испанский теннисист призёр Олимпийских игр в Токио Пабло Карреньо-Буста. Греческий теннисист обыграл своего соперника со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
United Cup. Группа C
28 декабря 2024, суббота. 13:45 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
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Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Циципас выполнил 12 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Карреньо-Бусты два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующий смешанный парный матч, между сборной Греции и командой Испании, будет решающим.
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