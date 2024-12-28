Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вывел Грецию в решающий матч United Cup

Стефанос Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вывел Грецию в решающий матч United Cup
Комментарии

Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Греции 11-я ракетка мира Стефанос Циципас и испанский теннисист призёр Олимпийских игр в Токио Пабло Карреньо-Буста. Греческий теннисист обыграл своего соперника со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

United Cup. Группа C
28 декабря 2024, суббота. 13:45 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Циципас выполнил 12 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Карреньо-Бусты два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующий смешанный парный матч, между сборной Греции и командой Испании, будет решающим.

Материалы по теме
Сборная Аргентины неожиданно обыграла Австралию на групповом этапе United Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android