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Чесноков рассказал, какой теннисный матч потряс его в уходящем году

Чесноков рассказал, какой теннисный матч потряс его в уходящем году
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков рассказал, какой теннисный матч потряс его в уходящем году

«Для меня был невероятным сюрпризом, что наши девчонки попали в финал на Олимпиаде. Это было для меня неожиданностью. Ещё до финала наши девчонки обыграли очень сильных парниц. Но жалко, что они не завоевали золото. Также меня удивила Шнайдер, которая выиграла четыре турнира на разных покрытиях. Если посмотреть на статистику, мало кто может такое показать. Выделю Мирру Андрееву, которая попала в полуфинал «Ролан Гаррос».

Меня потряс матч между Рублёвым и Алькарасом в Мадриде. Тогда Алькарас был беспомощен: он не успевал за ударами и скоростью Рублёва, хотя у Карлоса одни из самых быстрых ног», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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