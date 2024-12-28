Наоми Осака рассказала, какой профессией собирается овладеть во время Australian Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, чем планирует заниматься на Australian Open — 2025, кроме тенниса.

«Я собираюсь стать журналистом-расследователем. Буду брать интервью у людей в Мельбурне», — написала спортсменка на своей странице в социальных сетях.

Напомним, летом 2023 года Осака впервые стала мамой и пропустила весь сезон. Она вернулась из декретного отпуска в январе этого года. Японка совершила наибольший скачок в рейтинге WTA в 2024 году. Начав сезон без рейтинговых очков, Осака завершила его на 58-й строчке.