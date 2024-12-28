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Наоми Осака рассказала, какой профессией собирается овладеть во время Australian Open

Наоми Осака рассказала, какой профессией собирается овладеть во время Australian Open
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, чем планирует заниматься на Australian Open — 2025, кроме тенниса.

«Я собираюсь стать журналистом-расследователем. Буду брать интервью у людей в Мельбурне», — написала спортсменка на своей странице в социальных сетях.

Напомним, летом 2023 года Осака впервые стала мамой и пропустила весь сезон. Она вернулась из декретного отпуска в январе этого года. Японка совершила наибольший скачок в рейтинге WTA в 2024 году. Начав сезон без рейтинговых очков, Осака завершила его на 58-й строчке.

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Наоми Осака появилась на обложке январского номера Harper’s Bazaar Australia /New Zealand
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