Кирьос — об игре с Джоковичем в паре: решил, что сделаю ему подачку

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о турнире в Брисбене (Австралия), где сыграет в парном разряде с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

«Я очень рад выйти на корт и просто играть в теннис. Уже видел Новака в спортзале, буду играть с ним в парном разряде. Очень рад, что снова буду соревноваться. Он писал мне снова и снова. Я решил, что сделаю ему подачку и доставлю ему удовольствие от игры со мной в паре (смеётся).

Будет очень весело. Только посмотрите, теннисист из Канберры получает возможность играть с величайшим игроком всех времён у себя на родине перед своими болельщиками — это нечто особенное. Я смогу рассказывать людям, что играл с ним в паре», — приводит слова Кирьоса сайт ATP.