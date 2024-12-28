Арина Соболенко рассказала, как изменились её отношения с Игой Швёнтек

Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о совместных тренировках со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

— Мы видели видео в соцсетях, на которых вы тренируетесь с Игой. Не странно тренироваться с вашей главной соперницей?

— Да, было весело. Всё началось с Итогового турнира. Я её попросила снять тикток. Подумала, что нам нужно держаться вместе, веселиться и наслаждаться соперничеством, а не вести себя жёстко по отношению друг к другу.

Поэтому я спросила, мы сняли видео. С тех пор мы уже несколько раз потренировались. После тренировки на корте я занималась в зале, она сказала, что может к нам присоединиться. И я согласилась.

Мы сняли и опубликовали ещё одно видео. Мы стали относиться к друг другу более расслабленно. Должна сказать, что она очень приятный человек. Было здорово немного узнать её, — сказала Соболенко на пресс-конференции перед турниром в Брисбене.