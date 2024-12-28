Елена Рыбакина опубликовала милое фото с экзотическим животным из Австралии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина показала, как проводит время в Перте (Австралия) в преддверии Открытого чемпионата Австралии — 2025. Спортсменка опубликовала фото с квоккой. Это животное — единственный представитель рода «короткохвостых кенгуру» семейства кенгуровых.

Фото: страница рыбакиной в социальных сетях

«Привет из Перта. Улыбок всем», — подписала публикацию Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона, где она уступила чешке Барборе Крейчиковой.