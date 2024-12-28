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Саккари и Циципас принесли Греции первую победу на United Cup — 2025, обыграв Испанию

Саккари и Циципас принесли Греции первую победу на United Cup — 2025, обыграв Испанию
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Греческие теннисисты Мария Саккари и Стефанос Циципас обыграли испанцев Ивонн Кавалье-Реймерс и Серхио Мартос-Горнеса в матче смешанного парного разряда в рамках United Cup — 2025. Итоговый счёт встречи — 4:6, 6:3, [10:6]. Сборная Греции победила Испанию со счётом 2:1.

United Cup. Группа C
28 декабря 2024, суббота. 16:40 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
М. Саккари С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		3 0 6
         
Ивонн Кавалье-Реймерс
Испания
Ивонн Кавалье-Реймерс
Серхио Мартос-Горнес
Испания
Серхио Мартос-Горнес
И. Кавалье-Реймерс С. Мартос-Горнес

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Саккари и Циципас выполнили три подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из восьми. На счету их соперников четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Сборная Испании проиграла два матча из двух на групповом этапе. Греция сразится с командой Казахстана 30 декабря.

Календарь United Cup - 2025
Турнирная таблица United Cup - 2025
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