Саккари и Циципас принесли Греции первую победу на United Cup — 2025, обыграв Испанию

Греческие теннисисты Мария Саккари и Стефанос Циципас обыграли испанцев Ивонн Кавалье-Реймерс и Серхио Мартос-Горнеса в матче смешанного парного разряда в рамках United Cup — 2025. Итоговый счёт встречи — 4:6, 6:3, [10:6]. Сборная Греции победила Испанию со счётом 2:1.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Саккари и Циципас выполнили три подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из восьми. На счету их соперников четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Сборная Испании проиграла два матча из двух на групповом этапе. Греция сразится с командой Казахстана 30 декабря.