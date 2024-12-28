Кирьос: могу быть эмоциональным, бросить ракетку, но это ничто по сравнению с допингом

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о проблеме допинга в теннисе на фоне допинговых скандалов итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек.

«Я думаю, что в нашем виде спорта ужасно с этим справляются. Две первые ракетки мира попались на допинге, это отвратительно для тенниса. Ужасный имидж. Все знают, что честность в теннисе сейчас отсутствует, и никто не хочет об этом говорить. Это ненормально.

Знаю, что людям не нравится, когда я говорю о проблемах, говорю честно. Будучи ребёнком, который вырос, играя в теннис, мне нравилось соревноваться. Я могу быть эмоциональным, бросить ракетку, но это ничто по сравнению с обманом и приёмом допинга. По моему мнению, это смешно», — приводит слова Кирьоса Tennis365.