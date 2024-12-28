Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос: могу быть эмоциональным, бросить ракетку, но это ничто по сравнению с допингом

Кирьос: могу быть эмоциональным, бросить ракетку, но это ничто по сравнению с допингом
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о проблеме допинга в теннисе на фоне допинговых скандалов итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек.

«Я думаю, что в нашем виде спорта ужасно с этим справляются. Две первые ракетки мира попались на допинге, это отвратительно для тенниса. Ужасный имидж. Все знают, что честность в теннисе сейчас отсутствует, и никто не хочет об этом говорить. Это ненормально.

Знаю, что людям не нравится, когда я говорю о проблемах, говорю честно. Будучи ребёнком, который вырос, играя в теннис, мне нравилось соревноваться. Я могу быть эмоциональным, бросить ракетку, но это ничто по сравнению с обманом и приёмом допинга. По моему мнению, это смешно», — приводит слова Кирьоса Tennis365.

Материалы по теме
Кирьос — об игре с Джоковичем в паре: решил, что сделаю ему подачку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android