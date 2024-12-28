Кирьос — о допинге Синнера: очевидно, что-то было не так. Поэтому ВАДА подало апелляцию

Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил сомнение в версии о попадании допинга в организм первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Он провалил два допинг-теста в разное время. Тесты не шли один за другим, он сдал их в разное время. Так что если вы думаете, что допинг так попал в его организм… Если вы считаете, что это всё произошло именно так, то…

Если он не сделал ничего плохого, почему у него забрали призовые деньги и очки [за турнир в Индиан-Уэллсе]? Очевидно, всё же что-то было не так. Очевидно, что ВАДА подало апелляцию именно из-за этого», — приводит слова Кирьоса Tennis365.

Напомним, в августе стало известно, что в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.