Серена Уильямс поделилась кадрами тренировки на корте под дождём

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс провела тренировку на корте под дождём. Спортсменка, завершившая карьеру в 2022 году, опубликовала видео на своей странице в социальных сетях.

«Если ты что-то любишь, то найдёшь способ с наслаждением заниматься этим в любую погоду», — написала Серена.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.