Кузнецова — о бицепсах Рыбакиной: решила составить конкуренцию Алькарасу

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о недавней фотографии казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с United Cup — 2025. Кузнецова сравнила её мышцы на руках с бицепсами испанца Карлоса Алькараса.

Фото: unitedcup.com

«Кажется, Лена Рыбакина решила составить конкуренцию бицепсам Карлоса Алькараса», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона, где она уступила чешке Барборе Крейчиковой.