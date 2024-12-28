Пэт Кэш: люди не думали, что Рублёв добьётся успеха из-за роста и худобы, но он преуспел

Чемпион Уимблдона‑1987 австралиец Пэт Кэш рассказал, как впервые узнал о российском теннисисте Андрее Рублёве.

«Мой сын вырос, играя в Академии Санчеса в Испании. Он рассказал мне об одном русском парне, который был маленьким и худым, но бил по мячу так сильно, что все думали, что у него отвалится рука. Он часто выходил из себя, а ракетки летали повсюду. Мы всё ещё видим это сегодня. Люди не думали, что он добьётся успеха из-за своего роста и худобы, но Андрей действительно преуспел», — сказал Кэш в интервью Tennis365.

27-летний Рублёв — победитель 16 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе двух «Мастерсов» (Монте-Карло-2023 и Мадрид-2024). Стоит отметить, что Андрей Рублёв — один из немногих теннисистов, кому удалось одержать победу над каждым представителем «Большой тройки».