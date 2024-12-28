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Тренер Музетти: Синнер сильнее Алькараса. На данный момент его почти невозможно обыграть

Тренер Музетти: Синнер сильнее Алькараса. На данный момент его почти невозможно обыграть
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Симоне Тартарини, тренер итальянского теннисиста Лоренцо Музетти, объяснил, в чём Янник Синнер превосходит испанца Карлоса Алькараса.

— На мой взгляд, Синнер даже сильнее Алькараса. На данный момент его практически невозможно обыграть. Я много следил за ним на протяжении прошлого сезона и, наблюдая за его играми в Кубке Дэвиса, сидя в углу вместе с другими игроками в Малаге, я был впечатлён не только его манерой бить по мячу и его точностью, но и многими другими качествами.

— Как вы думаете, в чём он превосходит Алькараса?
— Стабильности, которой сейчас обладает Янник, Карлос не знает. Кажется парадоксальным высказываться подобным образом, учитывая, что он выиграл «Ролан Гаррос» и Уимблдон, но Синнер тоже выиграл два турнира «Большого шлема», причём они были первым и последним в году, а между ними прошло гораздо больше времени. Ещё есть рейтинг, в котором Синнер первый, он выиграл больше турниров и опережает Алькараса почти на 5000 очков, — приводит слова Тартарини OA Sport.

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