Арина Соболенко рассказала, что в её жизни было много предательств

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что пережила много предательств в своей жизни, в частности, от друзей.

— Много в твоей жизни было предательств?

— Да, очень.

— От друзей?

— Да от всех (смеётся).

— С такой популярностью очень сложно заводить дружбу, нет такого?

— Это сразу видно, на самом деле. Я всё равно буду дружить, даже если что-то замечу. Но буду это делать на расстоянии. Есть такая дружба. Тяжело, но… Наверное, ты можешь быть уверен в искренности только тех друзей, которые с тобой с самых низов, — сказала Соболенко для BB Tennis.