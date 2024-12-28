Коболли рассказал о дружбе с футболистом Бове, который потерял сознание по ходу матча

32-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о своих эмоциях после того, как футболист «Фиорентины» Эдоардо Бове, с которым он дружит с детства, потерял сознание по ходу игры 14-го тура чемпионата Италии с «Интером».

«Это было тяжело, потому что я смотрел матч в прямом эфире. Я сидел перед телевизором и сразу замер. Было тяжело. Его семья позвонила мне и сказала, чтобы я успокоился и сосредоточился на своих делах, потому что с ним всё в порядке.

Я начал играть в команде «Рома» в девять лет, а он играл в теннис, а потом мы поменялись. Он играл в футбол больше, чем я, а я играл в теннис больше, чем он. Мы общаемся каждый день, у нас крепкие отношения. Я ездил к нему домой на два дня во Флоренцию, он в порядке. Он всегда улыбается, и я всегда рядом с ним», — приводит слова Коболли сайт ATP.