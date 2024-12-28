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Чемпион Уимблдона рассказал, что нужно сделать Рублёву для стабильной игры

Чемпион Уимблдона рассказал, что нужно сделать Рублёву для стабильной игры
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Чемпион Уимблдона‑1987 австралиец Пэт Кэш рассказал о дружбе с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

«Рублёв действительно хороший парень. Мы стали друзьями, потому что он большой поклонник Iron Maiden, а я довольно хорошо общаюсь с ребятами из группы. Несколько лет назад я пригласил его за кулисы на концерт в Цинциннати. Вся музыкальная группа играет в теннис. Я сказал им, что Рублёв хочет прийти и посмотреть на них. Ребята были очень рады. Они только что видели, как он победил Роджера Федерера.

Если Андрей найдёт свой темп, его практически невозможно остановить. Он выступает в туре уже несколько лет, и поддерживать этот уровень из года в год непросто, У него есть все возможности. Андрею нужно просто внести немного разнообразия в свою игру, чтобы начать стабильно побеждать», — сказал Кэш в интервью Tennis365.

27-летний Рублёв — победитель 16 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе двух «Мастерсов» (Монте-Карло-2023 и Мадрид-2024). Стоит отметить, что Андрей Рублёв — один из немногих теннисистов, кому удалось одержать победу над каждым представителем «Большой тройки».

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