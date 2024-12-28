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Джокович — о новом сезоне: вероятно, мне потребуется время, чтобы быть полностью готовым

Джокович — о новом сезоне: вероятно, мне потребуется время, чтобы быть полностью готовым
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Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей подготовке в преддверии старта сезона-2025.

«Я закончил сезон довольно рано и взял время, чтобы восстановиться физически и прийти в форму… Очень интересно начинать год с турнира перед Australian Open. В Брисбене проводится великолепный турнир, который всегда привлекал очень хороших игроков, поэтому я надеюсь сыграть на этой неделе больше одного матча. Последние несколько месяцев я усердно работал, но, как я уже сказал, вероятно, мне потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к ритму соревнований и быть полностью готовым», — приводит слова Джоковича We love tennis.

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