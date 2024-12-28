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Сэм Куэрри рассказал, почему Карлос Алькарас популярнее Янника Синнера

Сэм Куэрри рассказал, почему Карлос Алькарас популярнее Янника Синнера
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Победитель 15 турниров АТР бывший американский теннисист Сэм Куэрри рассказал, почему третья ракетка мира Карлос Алькарас популярнее лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Алькарас популярнее Синнера во всём. У него больше харизмы, больше подписчиков в социальных сетях, он просто больше похож на шоумена», — сказал Куэрри в подкасте Nothing Major.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе победил на двух турнирах «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Также Карлос выиграл серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу. Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.

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