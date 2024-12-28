Сэм Куэрри рассказал, почему Карлос Алькарас популярнее Янника Синнера

Победитель 15 турниров АТР бывший американский теннисист Сэм Куэрри рассказал, почему третья ракетка мира Карлос Алькарас популярнее лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Алькарас популярнее Синнера во всём. У него больше харизмы, больше подписчиков в социальных сетях, он просто больше похож на шоумена», — сказал Куэрри в подкасте Nothing Major.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе победил на двух турнирах «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Также Карлос выиграл серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу. Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.