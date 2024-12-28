Гендиректор ITIA объяснил процесс общения с теннисистами после положительной допинг-пробы

Генеральный директор международного агентства по честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус рассказал о процессе общения с игроком после обнаружения в его допинг-тесте запрещённого препарата.

— После того, как зафиксирован положительный тест, какая реакция может быть у игроков?

— Характер объяснения, которое они предоставляют, и скорость реагирования определят, какие правила мы применим в отношении игрока и каким образом. Если спортсмен говорит, что, по его мнению, положительный тест вызван загрязнённым продуктом, и что он обнаружил этот продукт, то следующим шагом будет попытка найти любую оставшуюся часть этого продукта и, в идеале, какой-то продукт из той же партии в запечатанной упаковке, который мы можем отправить в лабораторию, одобренную WADA, для тестирования.

Кроме того, мы можем поговорить с игроком, чтобы понять обстоятельства, в которых он принимал продукт. Беседа позволит нам оценить уровень его возможной вины. Ключевым моментом здесь является то, что мы хотим предоставить игрокам все возможности объяснить результат теста, хотим помочь и поддержать их в той степени, в которой возможно, — приводит слова Мурхауса Tennis365.