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Глава ITIA рассказал, по какому принципу выбирают теннисистов для проведения допинг-тестов

Глава ITIA рассказал, по какому принципу выбирают теннисистов для проведения допинг-тестов
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Генеральный директор международного агентства по честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус рассказала, по какому принципу выбирают теннисистов для тестов на допинг.

— Как игроков уведомляют о том, что им необходимо предоставить образец мочи для теста на допинг?
— На турнире после матча игрока информируют о том, что его выбрали для теста на допинг. Затем с ним находится его сопровождающий, и игрок не остаётся один. Нет никаких временны́х рамок для предоставления образца, поскольку это может быть сложно, если теннисист играл в жарких условиях и только что закончил долгий матч.

— Если игрок проходит тестирование, означает ли это, что его не будут проверять снова в течение определённого периода времени?
— Нет. Один из ключевых принципов антидопинговой программы заключается в том, что вас могут взять на тестирование в любом месте и в любое время. Очевидно, что мы не хотим создавать шаблонную систему, поскольку игроки, которые захотят найти способ обойти её, смогут этим воспользоваться.

Существует процесс случайного отбора, а затем для игроков из международного пула тестирования мы проводим минимум тестов каждый год. Таким образом, в целом 100 лучших игроков в одиночном разряде среди мужчин и женщин и 50 лучших игроков в парном разряде проходят тестирование чаще, чем другие игроки, — приводит слова Мурхаус Tennis365.

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