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Рууд — о целях на сезон: попасть в пятёрку лучших вполне возможно

Рууд — о целях на сезон: попасть в пятёрку лучших вполне возможно
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд озвучил цели на предстоящий сезон. Он настроен завершить следующий год в топ-5 рейтинга ATP.

«Одна из моих целей на этот сезон — пройти как можно дальше в турнирах «Большого шлема». Я остаюсь в первой десятке, могу преуспеть в самых важных турнирах. Если вы закончили сезон в топ-10, это был хороший год. Но я думаю, что попасть в пятёрку лучших вполне возможно. Если посмотреть на других топовых игроков, то, на мой взгляд, Янник и Карлос провели феноменальные два года», — приводит слова Рууда Punto de Break.

Каспер Рууд выступит на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. В соревнованиях примут участие пять россиян.

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