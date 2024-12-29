«Так и должно быть». Ник Кирьос — о допинг-деле соотечественника Пёрселла

Австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что в теннисе нет справедливого отношения к игрокам, нарушившим антидопинговые правила.

«Люди пытаются замять дело, говоря о количестве вещества и прочем. Речь не об этом. Нет справедливого отношения к каждому игроку. Мы видели ситуацию с Максом Пёрселлом. Его дело отличается тем, что он сначала пошёл к авторитетным людям и признался в том, что сделал что-то, что было в запрещённом списке. Он говорил об этом открыто. Так и должно быть, а не все эти замалчивания, незнание, вопросительные знаки», — приводит слова Кирьоса Tennis365.

23 декабря стало известно, что двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Макс Пёрселл признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещённого метода). Он запросил временное отстранение.