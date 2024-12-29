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«Почему они ждали 5-6 месяцев?» Кирьос — о виновном в допинге Синнера физиотерапевте

«Почему они ждали 5-6 месяцев?» Кирьос — о виновном в допинге Синнера физиотерапевте
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Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил сомнения в версии итальянца Янника Синнера о том, что допинг оказался в его организме из-за физиотерапевта.

«Я плачу своей команде сотни и тысячи долларов, чтобы в ней были профессионалы, чтобы убедиться, что ничего подобного не произойдёт. А они знали, что случилось. Почему они ждали 5-6 месяцев, чтобы что-то с этим сделать? У него была та же команда пять месяцев. Вы понимаете, о чём я? Это лишено всякого смысла. Они узнали об этом (тесте) через две недели, почему осталась та же команда?

Я был бы в ярости. Если бы мой физиотерапевт поставил меня в такое положение, я бы, вероятно, никогда больше не разговаривал с ним. Он держал этого парня в своей команде пять месяцев, делая вид, что ничего не произошло. Это всё подозрительно», — приводит слова Кирьоса Tennis365.

Напомним, в августе стало известно, что в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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