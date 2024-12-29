Стала известна соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене

64-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер выиграла вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В первом круге представительница США переиграла в трёх партиях 55-ю в мировом рейтинге Моюку Учижиму из Японии — 6:3, 1:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Крюгер пять раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала три из пяти брейк-пойнта. Учижима выполнила три эйса при семи двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Крюгер встретится с российской теннисисткой, 14-й ракеткой мира Анной Калинской.

Хардовый турнир категории WTA-500 проходит в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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