Стала известна соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене
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64-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер выиграла вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В первом круге представительница США переиграла в трёх партиях 55-ю в мировом рейтинге Моюку Учижиму из Японии — 6:3, 1:6, 6:3.
Брисбен (ж). 1-й круг
29 декабря 2024, воскресенье. 04:10 МСК
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
Моюка Учижима
М. Учижима
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Крюгер пять раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала три из пяти брейк-пойнта. Учижима выполнила три эйса при семи двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге Крюгер встретится с российской теннисисткой, 14-й ракеткой мира Анной Калинской.
Хардовый турнир категории WTA-500 проходит в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.
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