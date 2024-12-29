Камилла Рахимова в двух сетах уступила Сюзан Ламенс в 1-м круге турнира WTA-500 в Брисбене

61-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова в рамках 1-го круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене проводила матч с 87-й ракеткой мира из Нидерландов Сюзан Ламенс. Россиянка проиграла матч в двух партиях со счётом — 2:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Рахимова 2 раза подала навылет, допустив три двойных ошибки и не реализовав ни одного из семи брейк-пойнтов. Ламенс выполнила два эйса при двух двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из семи заработанных.

Хардовый турнир категории WTA-500 пройдёт в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.