Камилла Рахимова в двух сетах уступила Сюзан Ламенс в 1-м круге турнира WTA-500 в Брисбене
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61-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова в рамках 1-го круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене проводила матч с 87-й ракеткой мира из Нидерландов Сюзан Ламенс. Россиянка проиграла матч в двух партиях со счётом — 2:6, 4:6.
Брисбен (ж). 1-й круг
29 декабря 2024, воскресенье. 04:05 МСК
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
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Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Рахимова 2 раза подала навылет, допустив три двойных ошибки и не реализовав ни одного из семи брейк-пойнтов. Ламенс выполнила два эйса при двух двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из семи заработанных.
Хардовый турнир категории WTA-500 пройдёт в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.
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