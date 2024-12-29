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Виктория Томова — Рената Сарасуа, результат матча 29 декабря 2024, счёт 0:2, 1-й круг турнира WTA-500 в Брисбене

Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене
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75-я ракетка мира мексиканская теннисистка Рената Сарасуа вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В первом круге представительница Мексики уверенно переиграла в двух партиях 53-ю в мировом рейтинге Викторию Томову из Болгарии — 6:0, 6:3.

Брисбен (ж). 1-й круг
29 декабря 2024, воскресенье. 06:05 МСК
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Сарасуа ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Томова также не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем круге Сарасуа встретится с белорусской теннисисткой, первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Хардовый турнир категории WTA-500 проходит в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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