Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене

75-я ракетка мира мексиканская теннисистка Рената Сарасуа вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В первом круге представительница Мексики уверенно переиграла в двух партиях 53-ю в мировом рейтинге Викторию Томову из Болгарии — 6:0, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Сарасуа ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Томова также не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем круге Сарасуа встретится с белорусской теннисисткой, первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Хардовый турнир категории WTA-500 проходит в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Материалы по теме Стала известна соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене

События 2024 года в теннисе: