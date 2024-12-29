Аванесян в трёх сетах обыграла Шрамкову и вышла во второй круг турнира в Брисбене
Поделиться
43-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене проводила матч с 46-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой. Аванесян одолела свою соперницу в трёх партиях со счётом 1:6, 6:2, 6:2.
Брисбен (ж). 1-й круг
29 декабря 2024, воскресенье. 06:10 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Шрамкова выполнила четыре эйса и выиграла за матч три брейк-пойнта из пяти заработанных.
Хардовый турнир категории WTA-500 пройдёт в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.
Комментарии
- 29 декабря 2024
-
08:17
-
07:44
-
06:04
-
06:01
-
00:36
-
00:28
-
00:22
-
00:12
- 28 декабря 2024
-
23:52
-
23:44
-
23:07
-
22:55
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
20:28
-
19:54
-
19:24
-
19:00
-
18:56
-
18:41
-
18:38
-
18:21
-
17:58
-
17:41
-
17:33
-
17:26
-
16:55
-
16:25
-
15:57
-
15:52
-
15:41
-
15:30
-
15:16
-
13:48