Аванесян в трёх сетах обыграла Шрамкову и вышла во второй круг турнира в Брисбене

43-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене проводила матч с 46-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой. Аванесян одолела свою соперницу в трёх партиях со счётом 1:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Шрамкова выполнила четыре эйса и выиграла за матч три брейк-пойнта из пяти заработанных.

Хардовый турнир категории WTA-500 пройдёт в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.