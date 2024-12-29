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Аванесян в трёх сетах обыграла Шрамкову и вышла во второй круг турнира в Брисбене

Аванесян в трёх сетах обыграла Шрамкову и вышла во второй круг турнира в Брисбене
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43-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене проводила матч с 46-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой. Аванесян одолела свою соперницу в трёх партиях со счётом 1:6, 6:2, 6:2.

Брисбен (ж). 1-й круг
29 декабря 2024, воскресенье. 06:10 МСК
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 2
         
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Шрамкова выполнила четыре эйса и выиграла за матч три брейк-пойнта из пяти заработанных.

Хардовый турнир категории WTA-500 пройдёт в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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