Анна Калинская в паре с Присциллой Хон вышла в четвертьфинал парного турнира в Брисбене

Российская теннисистка Анна Калинская и австралийка Присцилла Хон вышли в 1/4 финала парного турнира категории WTA-500 в Брисбене. В матче первого круга они в двух сетах обыграли дуэт Мию Като (Япония)/Джулиана Олмос (Мексика) — 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 11 минут. Российско-австралийская пара выполнила два эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, не сделали ни одной двойной ошибки и выиграли один брейк-пойнт из девяти.

Соперницами Калинской и Хон в четвертьфинале парных соревнований в Брисбене станут победительницы матча 1/8 финала между первыми сеяными Чань Хаочин (Тайвань)/Людмила Киченок (Украина) и австралийским дуэтом Талия Гибсон/Майя Джойнт.