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Анна Калинская в паре с Присциллой Хон вышла в четвертьфинал парного турнира в Брисбене

Анна Калинская в паре с Присциллой Хон вышла в четвертьфинал парного турнира в Брисбене
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Российская теннисистка Анна Калинская и австралийка Присцилла Хон вышли в 1/4 финала парного турнира категории WTA-500 в Брисбене. В матче первого круга они в двух сетах обыграли дуэт Мию Като (Япония)/Джулиана Олмос (Мексика) — 6:4, 6:2.

Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
29 декабря 2024, воскресенье. 07:45 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
М. Като Д. Олмос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
П. Хон А. Калинская

Матч продолжался 1 час 11 минут. Российско-австралийская пара выполнила два эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, не сделали ни одной двойной ошибки и выиграли один брейк-пойнт из девяти.

Соперницами Калинской и Хон в четвертьфинале парных соревнований в Брисбене станут победительницы матча 1/8 финала между первыми сеяными Чань Хаочин (Тайвань)/Людмила Киченок (Украина) и австралийским дуэтом Талия Гибсон/Майя Джойнт.

Сетка парного турнира в Брисбене
Календарь парного турнира в Брисбене
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