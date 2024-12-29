Каспер Рууд почти за 3 часа одолел Томаша Махача в матче группового этапа United Cup

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл чешского теннисиста Томаша Махача в матче группового этапа United Cup со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. В её рамках Рууд 12 раз подал навылет, допустил шест ь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Махача семь эйсов, 13 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Ранее Каролина Мухова обыграла Малене Хельгё со счётом 6:2, 6:2. Махач в паре с Муховой обыграли Улрикке Эйкери и Виктора Джурашовича со счётом 6:4, 6:4.

Сборная Норвегии сыграет с командой из Польши 30 декабря. Теннисисты из Чехии встретятся с представителями Польши 1 января.