Александр Зверев принёс победу сборной Германии над Бразилией в матче United Cup

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в рамках группового этапа командного турнира United Cup в двух сетах обыграл бразильца Тьяго Монтейро, занимающего 109-ю строчку мирового рейтинга — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Немецкий теннисист 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Зверев принёс сборной Германии второе очко в матче с Бразилией и обеспечил победу своей команде. Ранее Лаура Зигемунд обыграла Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

Немецкая команда является действующим чемпионом United Cup.