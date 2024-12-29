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Александр Зверев принёс победу сборной Германии над Бразилией в матче United Cup

Александр Зверев принёс победу сборной Германии над Бразилией в матче United Cup
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в рамках группового этапа командного турнира United Cup в двух сетах обыграл бразильца Тьяго Монтейро, занимающего 109-ю строчку мирового рейтинга — 6:4, 6:4.

United Cup. Группа E
29 декабря 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тьяго Монтейро
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Немецкий теннисист 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Зверев принёс сборной Германии второе очко в матче с Бразилией и обеспечил победу своей команде. Ранее Лаура Зигемунд обыграла Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

Немецкая команда является действующим чемпионом United Cup.

Турнирная таблица United Cup
Календарь United Cup
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