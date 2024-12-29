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Анна Блинкова вышла во второй круг в Брисбене, где встретится с Миррой Андреевой

Анна Блинкова вышла во второй круг в Брисбене, где встретится с Миррой Андреевой
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77-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) обыграла чешскую теннисистку Сару Бейлек со счётом 6:1, 7:6 (7:5). В следующем круге она встретится с 16-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

Брисбен (ж). 1-й круг
29 декабря 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 5
         
Сара Бейлек
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек

Встреча Блинковой и Бейлек продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина из Казахстана.

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