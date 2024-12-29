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В. Кудерметова и Потапова проиграли китаянкам на старте парного турнира в Брисбене

В. Кудерметова и Потапова проиграли китаянкам на старте парного турнира в Брисбене
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова потерпели поражение в стартовом матче парного турнира категории WTA-500 в Брисбене. В первом круге они уступили китайскому дуэту Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счётом 2:6, 4:6.

Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
29 декабря 2024, воскресенье. 09:05 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
В. Кудерметова А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Ян Чжаосюань
Китай
Ян Чжаосюань
С. Ифань Я. Чжаосюань

Матч продолжался 1 час 66 минут. Россиянки выполнили пять подач навылет, допустили четыре двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету их соперниц один эйс, столько же двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Соперницами китаянок в четвертьфинале парных соревнований в Брисбене станут победительницы матча 1/8 финала между третьими сеяными Елена Остапенко (Латвия)/Марта Костюк (Украина) и дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Николь Меликар-Мартинес (США).

Сетка парного турнира в Брисбене
Календарь парного турнира в Брисбене
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