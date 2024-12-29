В. Кудерметова и Потапова проиграли китаянкам на старте парного турнира в Брисбене

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова потерпели поражение в стартовом матче парного турнира категории WTA-500 в Брисбене. В первом круге они уступили китайскому дуэту Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счётом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 66 минут. Россиянки выполнили пять подач навылет, допустили четыре двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету их соперниц один эйс, столько же двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Соперницами китаянок в четвертьфинале парных соревнований в Брисбене станут победительницы матча 1/8 финала между третьими сеяными Елена Остапенко (Латвия)/Марта Костюк (Украина) и дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Николь Меликар-Мартинес (США).