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Павел Котов вышел в финал квалификации турнира ATP-250 в Гонконге

Павел Котов вышел в финал квалификации турнира ATP-250 в Гонконге
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86-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в финальный раунд квалификации хардового турнира категории ATP-250 Hong Kong Tennis Open 2025.

В матче первого круга предварительного этапа он обыграл представителя Франции Валентена Руае, занимающего 197-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Россиянин 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника 10 эйсов, одна двойная ошибка и три выигранных брейк-пойнта из четырёх.

В матче за выход в основную сетку турнира в Гонконге Котов сыграет со 159-й ракеткой мира Марком Хюслером из Швейцарии.

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