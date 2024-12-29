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Рууд — после победы над Махачем: в межсезонье я обручился. Это главное достижение года

Рууд — после победы над Махачем: в межсезонье я обручился. Это главное достижение года
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над Томашем Махачем в групповом этапе United Cup.

United Cup. Группа B
29 декабря 2024, воскресенье. 04:20 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 4
7 8 		5 6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«В межсезонье я обручился. Так что это, безусловно, главное достижение уходящего года. Это великий момент для меня и моей невесты Марии. Это мой первый матч в качестве помолвленного мужчины. Так что, думаю, всё сложилось удачно.

Отличный способ начать новый сезон. Если каждый матч будет таким сложным, то это будет нелегко. Но рад начать новый сезон. Счастлив вернуться в Сидней. С этим кортом у меня связано много приятных воспоминаний. Мне нравится играть здесь перед публикой», — сказал Рууд в интервью на корте.

Напомним, Каспер Рууд в ноябре сделал предложение своей девушке Марии Галлигани, с которой состоит в отношениях с 2018 года.

В рамках United Cup Рууд обыграл Томаша Махача со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, но в итоге Норвегия уступила Чехии 1:2. Далее cборная Норвегии сыграет с командой из Польши 30 декабря.

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