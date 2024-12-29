«Ты издеваешься надо мной». Ник Кирьос отреагировал на критику Сары Эррани о допинг-кейсах

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на пост в социальных сетях, где говорилось о критике шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», олимпийской чемпионки 2024 года в парном разряде итальянки Сары Эррани в адрес Кирьоса.

«Ты издеваешься надо мной», — написал Кирьос в социальных сетях и добавил эмодзи, который смеётся до слёз.

Напомним, Кирьос — один из немногих представителей ATP-тура, кто открыто критикует и задевает Синнера на фоне его допинг-кейса. Ранее Ник заявил, что в случае его матча с итальянцем на Открытом чемпионате Австралии — 2025 он «заставит всех людей на трибунах болеть против него».

У самой Эррани было допинг-дело. В 2017 году её дисквалифицировали на два месяца. В пробе спортсменки был обнаружен летрозол. Трибунал поверил, что препарат попал в организм Сары случайно.