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«У него есть аргументы». Джокович — об острой реакции Кирьоса на допинг-дело Синнера

«У него есть аргументы». Джокович — об острой реакции Кирьоса на допинг-дело Синнера
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об острой реакции австралийца Ника Кирьоса на допинг-дело первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Думаю, что у Ника есть веские аргументы относительно прозрачности и непоследовательности протоколов, а также сравнения конкретных случаев. У нас есть игроки, которые больше года ждут решения своих дел. Почему к некоторым игрокам относятся не так, как к другим?

Синнер получил известие (о положительных тестах) в апреле, а объявление было сделано только в августе, перед US Open. ATP не стала подробно рассказывать, почему они скрывали это от общественности. Были случаи с Халеп и Швёнтек в WTA, и это не лучший имидж для нашего спорта», — приводит слова Джоковича RMC Sport.

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