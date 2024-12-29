Бадоса и Жабер обыграли Панову и Го в первом круге парного турнира в Брисбене
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Пара испанской теннисистки Паулы Бадосы и Онс Жабер из Туниса обыграла дуэт россиянки Александры Пановой и китаянки Ханьюй Го в первом круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) со счётом 6:4, 5:7, 1:0 (10:8).
Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
29 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Паула Бадоса
Онс Жабер
П. Бадоса О. Жабер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|1 10
|
|7
|0 8
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Бадоса и Жабер три раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пановой и Го ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге Бадоса и Жабер встретятся с победительницами матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер и Надежда Киченок/Сара Соррибес-Тормо.
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