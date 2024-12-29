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Арина Соболенко получила подарок с изображением тигра от 13-летней болельщицы из Австралии

Арина Соболенко получила подарок с изображением тигра от 13-летней болельщицы из Австралии
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получила подарок от 13-летней болельщицы из Австралии Эллы Грэттан. Юная фанатка подарила белоруске рисунок с изображением тигра, нависшего над теннисным кортом, а также мягкую игрушку и цветы.

Арина Соболенко разместила фото с подарками на своей странице в социальных сетях, подписав его «Такая милая, Элла Грэттан».

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Ранее Соболенко подарила членам своей команды фирменные браслеты с изображением тигра. Белорусская теннисистка несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул Australian Open. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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