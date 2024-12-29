Жасмин Паолини разгромила Белинду Бенчич в матче United Cup

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче группового этапа United Cup со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бенчич один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Ранее итальянец Флавио Коболли обыграл швейцарца Доминика Штефан Штрикера со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Далее в парном матче между сборной Италии и командой Швейцарии сыграют Сара Эррани/Андреа Вавассори и Белинда Бенчич/Доминик Штефан Штрикер.