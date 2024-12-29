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«Сезон дурацких парных фото». Соболенко поделилась кадрами с бойфрендом из Брисбена

«Сезон дурацких парных фото». Соболенко поделилась кадрами с бойфрендом из Брисбена
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фотографиями со своим бойфрендом Георгиосом Франгулисом из Брисбена (Австралия).

«Сейчас сезон дурацких парных фотографий, хороших нарядов и отличный еды», — подписала снимки Соболенко.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Ил личного архива Арины Соболенко

На турнире категории WTA-500 в Брисбене Арина Соболенко стартует со второго круга, где встретится с Ренатой Сарасуа из Мексики. Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина из Казахстана, которая в прошлогоднем финале обыграла Соболенко со счётом 6:0, 6:3.

Соболенко завершила сезон-2024 на Итоговом чемпионате WTA. Арина дошла на этом турнире до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

В 2024 году Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), а также два турнира на уровне WTA (Цинциннати и Ухань).

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