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Соболенко призналась тренеру, что притворялась уставшей ради похода по магазинам

Соболенко призналась тренеру, что притворялась уставшей ради похода по магазинам
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко со своим тренером Антоном Дубровым приняла участие в игре «Слушаем и не осуждаем».

Соболенко: я стараюсь держать себя в форме, ем полезную еду, а тем временем члены моей команды становятся всё больше и больше — это очень раздражает.

Дубров: когда ты на корте и орёшь на нас, мы хотим сказать тебе в ответ несколько хороших слов, но не делаем этого.

Соболенко: я стараюсь держать себя в форме, ем полезную еду, а тем временем члены моей команды становятся всё больше и больше — это очень раздражает. Однажды я притворилась, что очень устала, но на самом деле я не была такой уж уставшей… просто чтобы пропустить вторую тренировку и пойти на шоппинг.

Дубров: неделю мы тренировались, и ты была такой разочарованной на корте, что я сказал, что болею, и пропустил одну тренировку.

Белорусская теннисистка несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул Australian Open. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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