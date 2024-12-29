«Он очень дотошный». Джокович рассказал, что было самым странным в работе с Марреем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что было странным в работе с британцем Энди Марреем.

«Находиться по одну сторону сетки — это здорово, потому что он был одним из моих величайших соперников. В каком-то смысле для меня было странно делиться всеми этими сведениями о том, что чувствую на корте, делиться некоторыми секретами того, что переживаю, о чём думаю, как вижу свою игру с человеком, который всегда был одним из главных соперников. Но очень рад и очень благодарен ему за то, что он согласился работать со мной здесь, в Австралии.

Те 10 дней, которые мы провели вместе, были потрясающими. Я наслаждался каждым мгновением. Он очень дотошный, очень преданный своему делу, такой профессионал. Меня это не удивляет, потому что я знаю его столько лет как игрока, а для него это, очевидно, новый опыт в качестве тренера, и для него и для меня стало неожиданностью, что мы работаем в паре как тренер и игрок», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, Энди Маррей работает с Джоковичем в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества.