Кори Гауфф вывела вперёд США в матче с Канадой на United Cup, обыграв Лейлу Фернандес
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес в матче группового этапа United Cup со счётом 6:3, 6:2. Она принесла первое очко команде США, которая встречается с Канадой в группе A.
United Cup. Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Гауфф сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Канадка ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.
Во второй игре противостояния между США и Канадой на корт выйдут Тейлор Фриц и Феликс Оже-Альяссим.
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