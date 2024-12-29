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Кори Гауфф вывела вперёд США в матче с Канадой на United Cup, обыграв Лейлу Фернандес

Кори Гауфф вывела вперёд США в матче с Канадой на United Cup, обыграв Лейлу Фернандес
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес в матче группового этапа United Cup со счётом 6:3, 6:2. Она принесла первое очко команде США, которая встречается с Канадой в группе A.

United Cup. Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Гауфф сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Канадка ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во второй игре противостояния между США и Канадой на корт выйдут Тейлор Фриц и Феликс Оже-Альяссим.

Турнирная таблица United Cup
Календарь United Cup
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