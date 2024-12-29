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Сборная Италии без Синнера и Музетти разгромила Швейцарию в матче United Cup — 2025

Сборная Италии в матче группового этапа командного теннисного турнира United Cup — 2025 разгромила Швейцарию с общим счётом 3:0.

В первом матче четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини уверенно обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич — 6:1, 6:1.

В мужском поединке 32-й номер рейтинга ATP Флавио Коболли в двух сетах победил Доминика Штрикера (6:3, 7:6 (7:2) и обеспечил победу Италии над швейцарской командой.

Победную точку в матче поставили Сара Эррани и Андреа Вавассори, обыгравшие в миксте дуэт Бенчич/Штрикер со счётом 6:4, 6:4.

Отметим, что в составе итальянской команды отсутствуют лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер и вторая ракетка Италии Лоренцо Музетти. В следующем матче United Cup сборная Италии встретится с Францией. Команда Швейцарии закончила выступления на турнире, потеряв шансы на выход из группы.