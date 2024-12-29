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Сборная Италии без Синнера и Музетти разгромила Швейцарию в матче United Cup — 2025

Сборная Италии без Синнера и Музетти разгромила Швейцарию в матче United Cup — 2025
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Сборная Италии в матче группового этапа командного теннисного турнира United Cup — 2025 разгромила Швейцарию с общим счётом 3:0.

В первом матче четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини уверенно обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич — 6:1, 6:1.

United Cup. Группа D
29 декабря 2024, воскресенье. 11:35 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

В мужском поединке 32-й номер рейтинга ATP Флавио Коболли в двух сетах победил Доминика Штрикера (6:3, 7:6 (7:2) и обеспечил победу Италии над швейцарской командой.

United Cup. Группа D
29 декабря 2024, воскресенье. 09:40 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Доминик Штефан Штрикер
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер

Победную точку в матче поставили Сара Эррани и Андреа Вавассори, обыгравшие в миксте дуэт Бенчич/Штрикер со счётом 6:4, 6:4.

United Cup. Группа D
29 декабря 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Доминик Штефан Штрикер
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Б. Бенчич Д. Штрикер

Отметим, что в составе итальянской команды отсутствуют лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер и вторая ракетка Италии Лоренцо Музетти. В следующем матче United Cup сборная Италии встретится с Францией. Команда Швейцарии закончила выступления на турнире, потеряв шансы на выход из группы.

Турнирная таблица United Cup - 2025
Календарь United Cup - 2025
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