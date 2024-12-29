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Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 29 декабря

Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 29 декабря
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Сегодня, 29 декабря, завершился первый игровой день на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга.

Теннис. WTA-500. Брисбен (Австралия). Первый круг. Результаты 29 декабря:

  • Камилла Рахимова (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 2:6, 4:6;
  • Эшлин Крюгер (США) — Моюка Учижима (Япония) — 6:3, 1:6, 6:3;
  • Мэддисон Инглис (Австралия) — Майя Джойнт (Австралия) — 3:6, 4:6;
  • Виктория Томова (Болгария) — Рената Сарасуа (Мексика) — 0:6, 3:6;
  • Элина Аванесян (Армения) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 1:6, 6:2, 6:2;
  • Анна Блинкова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:1, 7:6 (7:5);
  • Мари Боузкова (Чехия) — Талия Гибсон (Австралия) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3;
  • Магда Линетт (Польша) — Маккартни Кесслер (США) — 4:6, 4:6.
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