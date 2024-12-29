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Новак Джокович — о планах на сезон: выиграть несколько турниров и подняться в рейтинге

Новак Джокович — о планах на сезон: выиграть несколько турниров и подняться в рейтинге
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о результатах сезона-2024 и поделился планами на сезон-2025.

«Это был интересный год, в котором моим главным фокусом и приоритетом было завоевание золотой медали на Олимпиаде, и я этого добился. Перенёс операцию на колене, но вскоре после этого мне удалось сыграть в финале Уимблдона, что, честно говоря, тоже стало для меня сюрпризом. Это был отличный турнирный период между «Ролан Гаррос», Уимблдоном и Олимпийскими играми. Но в целом в этом сезоне у меня было больше потерь, взлётов и падений, чем в предыдущих, так что рассчитываю на хорошее начало сезона.

В этом году планирую провести немного больше турниров, чем в прошлом сезоне. Надеюсь, что уровень тоже повысится, и, как следствие, я смогу выиграть несколько турниров и подняться в рейтинге», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, Новак Джокович принимает участие на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В матче первого круга он встретится с австралийцем Ринки Хидзиката.

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