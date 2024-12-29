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«Грунт — лучшее покрытие для тенниса? Хахаха!» Якуб Меншик рассмеялся над словами Надаля

«Грунт — лучшее покрытие для тенниса? Хахаха!» Якуб Меншик рассмеялся над словами Надаля
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48-я ракетка мира из Чехии Якуб Меншик иронично высказался о словах 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля о лучшем покрытии в теннисе.

«Он убеждал нас всех, что грунт — лучшее покрытие для тенниса! Хахахаха! Шутки в сторону, было потрясающе провести время с Величайшим», — написал Меншик в социальных сетях после совместного участия в телешоу с Надалем.

Напомним, Рафаэль Надаль является рекордсменом по числу титулов в одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Он выигрывал Открытый чемпионат Франции 14 раз (рекорд по победам на одном турнире «Большого шлема» в одиночном разряде).

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