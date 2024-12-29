Анна Калинская: довольна тем, где сейчас нахожусь

14-я ракетка мира Анна Калинская поделилась ожиданиями от предстоящего сезона в преддверии серии турниров в Австралии.

«В этом году я сеяная (речь идёт о турнире WTA-500 в Брисбене. — Прим. «Чемпионата»), мне не нужно играть первый круг. Я очень рада, горжусь собой, хочу работать дальше. И вижу, как много могу сделать ещё. Очень хочу прибавлять и играть как можно больше матчей. И очень позитивно оцениваю прошедший год. Довольна тем, где я сейчас», — приводит слова Калинской пресс-служба турнира в Брисбене.

Напомним, Калинская выступит на турнире WTA-500 в Брисбене. После чего российская теннисистка сыграет на первом турнире «Большого шлема» в сезоне-2025 — Открытом чемпионате Австралии.